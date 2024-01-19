МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Железнодорожники ведут поиски кота Твикса, выброшенного из вагона проводницей в Кирове, сообщают РЖД. На Украине "мобилизовали" котов, пишет СМИ

11 января проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург в Кирове выбросила из вагона кота, его везли по специальному билету. Как объяснила проводница, кот гулял по вагону. Она опросила пассажиров, но не смогла обнаружить хозяев. В итоге кота "ссадили" с поезда.

"Железнодорожники ведут поиски пропавшего кота Твикса в Кирове. РЖД крайне сожалеют об инциденте с высадкой домашнего животного из поезда", — говорится в сообщении.

Компания в связи с инцидентом проводит служебное расследование, даст действиям работника соответствующую оценку. "В компании с большим вниманием и любовью относятся к животным и всячески опекают их в пути", — заверили в РЖД.

В компании также принесли извинения пассажиру за произошедшее и пообещали сделать все возможное, чтобы вернуть Твикса и больше не допускать таких инцидентов.

Согласно объявлениям в соцсетях, вознаграждение за возвращение Твикса составляет 30 тысяч рублей.