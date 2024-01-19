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РЖД ищут кота, которого выбросила проводница
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Железнодорожники ведут поиски кота Твикса, выброшенного из вагона проводницей в Кирове, сообщают РЖД. 11 января проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург в Кирове выбросила... ПРАЙМ, 19.01.2024
общество , новости, ржд, кот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Железнодорожники ведут поиски кота Твикса, выброшенного из вагона проводницей в Кирове, сообщают РЖД.
11 января проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург в Кирове выбросила из вагона кота, его везли по специальному билету. Как объяснила проводница, кот гулял по вагону. Она опросила пассажиров, но не смогла обнаружить хозяев. В итоге кота "ссадили" с поезда.
"Железнодорожники ведут поиски пропавшего кота Твикса в Кирове. РЖД крайне сожалеют об инциденте с высадкой домашнего животного из поезда", — говорится в сообщении.
Компания в связи с инцидентом проводит служебное расследование, даст действиям работника соответствующую оценку. "В компании с большим вниманием и любовью относятся к животным и всячески опекают их в пути", — заверили в РЖД.
В компании также принесли извинения пассажиру за произошедшее и пообещали сделать все возможное, чтобы вернуть Твикса и больше не допускать таких инцидентов.
Согласно объявлениям в соцсетях, вознаграждение за возвращение Твикса составляет 30 тысяч рублей.