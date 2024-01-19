КАЛИНИНГРАД, 19 янв — ПРАЙМ. "Уволенного" из магазина в Зеленоградске под Калининградом кота Сергея "устроят" работать в офис, сообщили на своей странице в соцсети "ВКонтакте" представители торговой сети. РЖД ищут кота, которого выбросила проводница

Кот "работал" в магазине в течение трех лет. Он наблюдал за продавцами и фотографировался с покупателями. В 2022 году торговая сеть признала его "сотрудником года", а в 2023 году Сергея пришлось "уволить" из-за жалобы одного из посетителей магазина в Роспотребнадзор,

"Кот Сергей остается для нас добрым и любимым коллегой, и мы, безусловно, готовы продолжать оказывать ему всяческую поддержку… Мы постарались найти выход из ситуации с максимальной пользой для кота Сергея… Его ожидает повышение по должности и новый интересный проект, но уже в офисе", — отметили представители сети.

Отмечается, что в настоящее время кот находится у руководителя магазина, где ему оказывают всю необходимую заботу и поддержка.

"Благодарим всех неравнодушных людей за проявленную поддержку и заботу о судьбе Сергея. Благодаря вашей активной позиции защита животных стала обсуждаемой темой в СМИ", — написали представители компании.