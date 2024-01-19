МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Корпоративные правила транспортных компаний регулируют перевозку животных, но в этом случае речь идет не о новых законах, а о возможных дисциплинарных решениях в отношении проводницы, заявил сенатор Александр Башкин, комментируя РИА Новости ситуацию с выброшенным из поезда котом. "Уволенного" из магазина кота Сергея "повысят" в должности

Ранее 11 января проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург в Кирове высадила из поезда кота. По ее словам, после опроса пассажиров хозяина найти не удалось. Отмечается, что Твикса перевозили в переноске по специальному билету.

Как отметили в Кировском линейном отделе МВД России на транспорте, уголовное дело возбуждать не будут.

Башкин, комментируя ситуацию, рассказал, что корпоративные правила транспортников основаны на федеральном законодательстве, которое при необходимости дорабатывается. По его мнению, корпоративные правила позволяют "спокойно перевозить животных в вагоне", тем более, билет продали и "никто не возражал". Сенатор подчеркнул, что в этой ситуации речь идет о жестоких людях, призвав вести вопрос о дисциплинарных решениях и усомнившись в профпригодности проводницы.

По мнению Башкина, в данной ситуации остается посочувствовать бедным хозяевам животного и самому коту.

"Время от времени нам становятся известны факты трагических историй на транспорте: как теряются собаки при авиационных перевозках, замерзают, когда их требуют в переносках класть в грузовой отсек самолета, где температура ниже нуля. Это все, к сожалению, люди — недостаток милосердия, сострадания. Бывает и такое, что где-то отстегнулась переноска, где-то не застегнули, может быть, сломался замок… Это же жизнь", — заключил сенатор.

В настоящий момент Твикса ищут в окрестностях вокзала. Хозяева объявили награду в размере 30 тысяч рублей.