МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утром в пятницу, 19 января, окунулся в прорубь по случаю Крещения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вильфанд развеял миф о крещенских морозах

Официальный представитель Кремля в ходе пресс-конференции отметил, что сегодня журналисты задали много вопросов об участии российского лидера о купании в проруби.

"Да, традиционно он это сегодня утром сделал по случаю Крещения", — подчеркнул Песков.

Крещение Господне — светлый зимний праздник, один из главных в православном календаре. Дата праздника зафиксирована и отмечается каждый год в один день — 19 января. Самыми главными традициями на Крещение являются освящение воды и купание в проруби.

В прошлом году Владимир Путин принимал участие в крещенских купания в Подмосковье. Однако Кремль не предоставил видео или фото материалы. В 2022-м Путин не окунался в иордань из-за эпидемической обстановки. Из-за пандемии коронавируса власти сразу нескольких регионов тогда отказались от проведения купаний в освященных прорубях. В РПЦ также просили воздержаться от традиционного ритуала.



В 2018-м Путин окунался в прорубь на озере Селигер в Тверской области. Там же он посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь. В тот год температура в районе озера в Крещенскую ночь не опускалась ниже минус 7 градусов.



В 2016-м в документальном фильме "Патриарх" Владимир Путин раскрыл обстоятельства собственного крещения в православной церкви: обряд провели в Преображенском соборе Ленинграда в тайне от отца, члена КПСС, в 1952 году.