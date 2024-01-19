МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Число стран, желающих присоединиться к БРИКС, достаточно велико, что не может не радовать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Лавров объяснил отказ Аргентины вступить в БРИКС

"Очередь желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большая, это вызывает удовлетворение. Это значит, что многие страны считают, наоборот, траекторию на членство в БРИКС отвечающей национальным интересам", — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, Саудовская Аравия заинтересована в членстве в БРИКС, и президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос со своим коллегой во время визита в Эр-Рияд. Песков отметил, что российская сторона продолжает поддерживать контакты с Саудовской Аравией.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.

Ранее СМИ Аргентины сообщали, что президент страны Хавьер Милей официальными письмами уведомил лидеров стран БРИКС об отказе от присоединения к группе. Тем не менее, он изъявил желание провести встречи с адресатами.

Песков, в свою очередь, выразил сожаление по поводу отказа Аргентины от приглашения в БРИКС, но подчеркнул, что уважает суверенное право настоящего государства.