ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв — ПРАЙМ. Транспортная прокуратура Свердловской области расследует инцидент с выброшенным котом из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове, заявила пресс-служба надзорного ведомства. "Уволенного" из магазина кота Сергея "повысят" в должности

Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница упомянутого поезда 11 января выбросила из вагона кота по кличке Твикс. Животное выбралось из переноски и гуляло по вагону. По словам работницы, хозяина найти не удалось, так как опрос пассажиров не дал результатов. Питомца ищут, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения.

"Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка по сведениям, опубликованным в СМИ, о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта", — указывается в публикации.

Хозяйка Твикса рассказала РИА Новости, что она собирается добиться увольнения работника.