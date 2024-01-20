МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Поведение президента Украины Владимира Зеленского на встречах в Давосе говорит, что он винит Запад в предательстве, — такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал экс-советник госсекретаря Соединенных Штатов полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон. В Давосе проигнорировали просьбу Зеленского, рассказала конгрессвумен Грин

Анализируя поведение Зеленского в Давосе, Уилкерсон отметил, что украинский лидер "выглядит как президент с кучей проблем, как президент, который <…> в глубине души думает, что его предают".

Язык тела Зеленского, по оценке американского полковника, явно показывал обиду на Запад.

"Он от начала и до конца верил во все, что ему говорили в НАТО, особенно в Вашингтоне и Лондоне, — говорит Уилкерсон. —…Если честно, ему говорили либо безумные вещи, либо глупые, либо вообще лгали".

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который прошел с 15 по 19 января. Он выступил с речью перед участниками форума и провел встречи с госскретарем США Энтони Блинкеном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.