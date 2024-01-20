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https://1prime.ru/society/20240120/842845838.html
Обиделся на Запад. В Давосе заметили странности в поведении Зеленского
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Поведение президента Украины Владимира Зеленского на встречах в Давосе говорит, что он винит Запад в предательстве, — такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works... ПРАЙМ, 20.01.2024
новости, общество , сша, всемирный экономический форум в давосе, владимир зеленский, мнение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Поведение президента Украины Владимира Зеленского на встречах в Давосе говорит, что он винит Запад в предательстве, — такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал экс-советник госсекретаря Соединенных Штатов полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
Анализируя поведение Зеленского в Давосе, Уилкерсон отметил, что украинский лидер "выглядит как президент с кучей проблем, как президент, который <…> в глубине души думает, что его предают".
Язык тела Зеленского, по оценке американского полковника, явно показывал обиду на Запад.
"Он от начала и до конца верил во все, что ему говорили в НАТО, особенно в Вашингтоне и Лондоне, — говорит Уилкерсон. —…Если честно, ему говорили либо безумные вещи, либо глупые, либо вообще лгали".
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который прошел с 15 по 19 января. Он выступил с речью перед участниками форума и провел встречи с госскретарем США Энтони Блинкеном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.