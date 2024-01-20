МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В результате атаки БПЛА в Воронеже повреждены 35 квартир, заявил губернатор

"Двадцатого января около 06.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — добавили в Минобороны РФ.