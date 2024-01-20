2024-01-20T07:58:00+03:00
2024-01-20T08:01:11+03:00
2024-01-20T07:58:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240120/842846570.html
Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника над Брянской областью
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Двадцатого января около 06.30 мск... ПРАЙМ, 20.01.2024
общество , новости, россия, брянская область, бпла, уничтожение
https://cdnn.1prime.ru/images/83384/64/833846468.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83384/64/833846468.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83384/64/833846462.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83384/64/833846462.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83384/64/833846459.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83384/64/833846459.jpg
https://1prime.ru/society/20240116/842806022.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Двадцатого января около 06.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — добавили в Минобороны РФ.