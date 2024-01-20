МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Россияне в 2024 году имеют возможность суммарно отдохнуть 51 день и при этом взять отпуск только на 21, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. Названы страны, в которые россияне массово поедут отдыхать в 2024 году

"Чтобы в этом году отдохнуть 51 дня, взяв только 21 день отпуска, нужно грамотно распорядиться выходными, приуроченными к государственным праздникам. В этот раз россияне официально отдыхают 9 дней без учета обычных выходных дней и новогодних каникул, которые уже закончились", — сообщили в сервисе.

Отмечается, что в 2024 году 23 февраля приходится на пятницу и официальные выходные растягиваются на три дня, до воскресенья, поэтому можно взять четыре дня отпуска, чтобы присоединить к ним начало рабочей недели, с 19 по 22 февраля, и отдохнуть девять дней — с 17 по 25 февраля.

"Международный женский день также будет в пятницу, а значит, по аналогичной схеме можно устроить себе девятидневные каникулы, взяв всего четыре дня отпуска с 4 по 7 марта и отправиться в поездку со 2 по 10 марта", — добавили в OneTwoTrip. Туроператоры отметили сильное снижение цен на отдых в Турции для россиян

Эксперты сервиса напомнили, что майские праздники в этом году официально проходят в два захода: с 29 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. "Между ними пять рабочих дней, и если взять в эти дни отпуск, то можно смело отправиться на длинные каникулы продолжительностью 15 дней: с 28 апреля по 12 мая. Этого хватит на полноценное путешествие, предполагающее долгий перелет, например в Азию или Америку", — рассказали они.

Также в OneTwoTrip напомнили, что День России, который празднуют 12 июня, в этом году выпадает на среду.

"Отдохнуть денек в середине недели всегда приятно, но можно добавить еще четыре дня отпуска (10-11 и 13-14 июня) и продлить выходные до девяти дней: с 8 по 16 июня. День народного единства приходится в 2024 году на понедельник, поэтому отдых продлится три дня. Если добавить к этому четыре дня отпуска (5-8 ноября), можно уехать куда-нибудь на те же девять дней. Смена обстановки в период со 2 по 10 ноября как раз поможет подготовиться к насыщенному окончанию года", — сказали в компании.

По мнению экспертов OneTwoTrip, с помощью такого продления отдыха можно запланировать несколько полноценных путешествий по России либо поехать за границу. "Сейчас активно возобновляется прямое авиасообщение со многими странами, а также обсуждаются безвизовые соглашения. Это дает возможность туристам быстрее, комфортнее и дешевле летать в другие государства. К тому же билеты на самолеты и поезда за несколько дней до или после официальных выходных обычно до 50% выгоднее, чем в сами праздники, когда высокий спрос провоцирует повышение цен", — комментирует руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.