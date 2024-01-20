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Выброшенного из поезда кота Твикса нашли мертвым
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Выброшенный проводницей из поезда Кот Твикс найден мертвым, сообщили РИА Новости волонтеры. "Да, подтверждаю, кота нашли мертвым. Мужчина утром нашел на перекрестке в километре от... ПРАЙМ, 20.01.2024
общество , новости, россия, кот твикс, киров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Выброшенный проводницей из поезда Кот Твикс найден мертвым, сообщили РИА Новости волонтеры.
"Да, подтверждаю, кота нашли мертвым. Мужчина утром нашел на перекрестке в километре от вокзала, где его выбросили", — рассказала агентству главный волонтер Ольга Кудряшова.
Ранее проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила сбежавшее от хозяина животное. При этом в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве.
Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области.
Поиском кота занимались более 300 волонтеров на протяжении нескольких дней. Они развешивали объявления, ходили по домам, прочесывали улицы и вокзал.