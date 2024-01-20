МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Выброшенный проводницей из поезда Кот Твикс найден мертвым, сообщили РИА Новости волонтеры. Сенатор прокомментировал ситуацию с выброшенным из поезда котом

"Да, подтверждаю, кота нашли мертвым. Мужчина утром нашел на перекрестке в километре от вокзала, где его выбросили", — рассказала агентству главный волонтер Ольга Кудряшова.

Ранее проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила сбежавшее от хозяина животное. При этом в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве.

Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области.

Поиском кота занимались более 300 волонтеров на протяжении нескольких дней. Они развешивали объявления, ходили по домам, прочесывали улицы и вокзал.