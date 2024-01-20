МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. К выбросившей кота из поезда проводнице требуется применить уголовное наказание по статье УК РФ за жестокое обращение с животными, считает депутат Госдумы Владимир Бурматов. "Уволенного" из магазина кота Сергея "повысят" в должности

Кот Твикс, которого ранее проводница выбросила из поезда во время стоянки в Кирове, был найден мертвым, сообщили ранее РИА Новости волонтеры.

"Значит, она (проводница — ред.) фактически совершила убийство животного. И это уже должно квалифицироваться не как должностное нарушение, а она совершила его, безусловно… А она его (кота — ред.) выбросила — этого делать она не имела право, и в результате животное погибло, поэтому это жестокое обращение с животными. Это квалифицируется как часть первая 245-й статьи УК, и она должна быть привлечена к ответственности", — заявил Бурматов РИА Новости.

По его мнению, проводница должна была не выбрасывать кота, а отловить его и начать поиск хозяина. Затем ей следовало потребовать от пассажира поместить животное в переноску.

"РЖД должны провести разъяснительную работу со всем персоналом поездов для недопущения подобных последствий в будущем", — отметил парламентарий.

В МВД ранее сообщили, что не будут возбуждать в отношении проводницы уголовное дело о самоуправстве.

Инцидент с животным произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области.

Поиском кота занимались более 300 волонтеров на протяжении нескольких дней. Они развешивали объявления, ходили по домам, прочесывали улицы и вокзал.