МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Представитель МВД РФ Ирина Волк опровергла сообщения, что ГИБДД выступает за тотальный сбор биометрических данных всех россиян. Путин напомнил гаишникам их задачу

Она отметила, что статья руководителя столичной Госавтоинспекции Александра Быкова в одном из научных журналов, где он рассказал о прогрессивных технологиях, которые могут быть внедрены для снижения смертности и травматизма на дорогах, вызвала значительный резонанс.

"Вчастности, речь шла об "умных" светофорах, оснащенных камерами для распознавания лиц по биометрическим данным. Некоторые специалисты в области дорожной безопасности, не очень внимательно прочитав статью, решили, что Госавтоинспекция выступает за тотальный сбор биометрических данных всех граждан. Это не так", — пояснила Волк.

Она призвала различать законодательные инициативы ведомства, оформленные в установленном порядке, и "идеи, выносимые на обсуждение научной общественности". Волк отметила, что МВД на системной основе занимается исследованием причин аварийности и уточнила, что специалисты ведомства анализируют факторы и условия, способствующие совершению ДТП, разрабатывают меры по их предупреждению.

По ее словам, описанные в статье новеллы могут быть реализованы на практике только при условии существенных корректировок законодательства.

"Однако данный вопрос в настоящий момент носит исключительно характер научной дискуссии", — добавила представитель МВД.

Также она призвала экспертов не спешить с выводами по данной теме.

В январе начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков в статье в журнале МВД "Безопасность дорожного движения" рассказал, что на Бережковской набережной протестировали светофор, оснащенный биометрической камерой распознавания лиц. По мнению Быкова, предоставление биометрических данных должно быть обязанностью граждан, потому что это позволяет обеспечивать эффективное применение автоматизированной системы привлечения пешеходов к административной ответственности.

В связи с этим вопросом председатель коллегии адвокатов "Постанюк и Партнеры" Екатерина Малиновская рассказала РИА Новости, что внедрение светофоров с биометрическими камерами будет незаконным, так как в России запрещен сбор биометрических данных граждан без их согласия.