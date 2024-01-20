МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты призывают Вашингтон поддержать прекращение огня в секторе Газа, так как с каждым днем возрастает риск возникновения регионального конфликта, заявила Bloomberg постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Нусейбе. Евросоюз разработал план по прекращению огня в секторе Газа, пишут СМИ

Она подчеркнула, что призыв США к прекращению огня будет ключом к разрешению конфликта.

"Нам нужно гуманитарное прекращение огня сейчас, мы не можем ждать еще 100 дней… Риски высоки, война в Газе явно представляет собой открытую рану и дестабилизирует регион", — пояснила Нусейбе.

При этом Bloomberg отмечает, что администрация президента США Джо Байдена воздержалась от требования прекращения израильской военной кампании, а также наложила вето на мирное предложение ООН, выдвинутое ОАЭ в декабре прошлого года.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Российская сторона призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.