БРАТИСЛАВА, 20 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил в эфире телеканала RTVS, что при встрече со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, намеченной на 24 января в Ужгороде, он сообщит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО. "Выйдем из этой смертельной спирали". Французский политик высказался о НАТО

"Я знаю с чем иду (на встречу с украинским премьером — ред.), я иду с гуманитарной помощью, подтвердим, что никакого оружия они не будут получать от словацкой армии и из государственных складов, скажу о том, что есть вещи, на которые наши взгляды полностью отличаются. Что касается их вступления в Европейский союз, мы это уважаем, но они должны соответствовать условиям… Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны", — пояснил Фицо.

По его словам, встреча будет "интересной", при этом украинская сторона не хочет проводить по ее итогам пресс-конференцию.

Словацкий премьер добавил, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а ЕС совершает ошибку.

"С 2014 года, после Майдана, Украина под тотальным контролем и влиянием США <…> Украина не является независимой и самостоятельной страной, Украина под абсолютным влиянием США, а Европейский союз делает большую ошибку, что не хочет иметь суверенный взгляд на Украину, а согласен только с тем, что говорят США по поводу Украины", — сказал он.

Фицо ранее заявлял, что ЕС должен из поставщика оружия Украине превратиться в миротворца.

Словацкий кабмин ранее принял решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Правительство во главе с Фицо не одобрило предложение своих предшественников, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Киеву на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.