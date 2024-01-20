БЕЛГОРОД, 20 янв — ПРАЙМ. Беспилотник-камикадзе из Украине атаковал окраину села Новостроевка-Вторая, пострадавших нет, пострадала линия газоснабжения, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских дронов

"Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет", — сообщил Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что оперативные и аварийные службы находятся на месте и выполняют свои обязанности.

Село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа находится на расстоянии нескольких метров от государственной границы России и Украины. Грайворонский округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.