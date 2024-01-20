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Белгородский губернатор сообщил об атаке дрона ВСУ на приграничное село
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БЕЛГОРОД, 20 янв — ПРАЙМ. Беспилотник-камикадзе из Украине атаковал окраину села Новостроевка-Вторая, пострадавших нет, пострадала линия газоснабжения, заявил губернатор... ПРАЙМ, 20.01.2024
общество , новости, россия, атака бпла, белгород
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕЛГОРОД, 20 янв — ПРАЙМ. Беспилотник-камикадзе из Украине атаковал окраину села Новостроевка-Вторая, пострадавших нет, пострадала линия газоснабжения, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет", — сообщил Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что оперативные и аварийные службы находятся на месте и выполняют свои обязанности.
Село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа находится на расстоянии нескольких метров от государственной границы России и Украины. Грайворонский округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.