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Над Смоленской областью сбили украинский беспилотник
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Российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Смоленской областью, сообщили в Минобороны России. "20 января… около 23.50 мск пресечена... ПРАЙМ, 21.01.2024
новости, общество , экономика, беспилотник, россия, минобороны
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Смоленской областью, сообщили в Минобороны России.
"20 января… около 23.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Смоленской области.