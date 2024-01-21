МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Смоленской областью, сообщили в Минобороны России. США намерены разместить дроны на аэродромах Африки, пишет WSJ

"20 января… около 23.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Смоленской области.