МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Три БПЛА Украины самолетного типа сбиты в воскресенье над территорией Смоленской области, сообщили в Минобороны РФ. Российские аэродромы заинтересованы в установке защиты от БПЛА

"Двадцать первого января около 1.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", — сказали в ведомстве.