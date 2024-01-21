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Над Смоленской областью сбили еще три украинских беспилотника
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Три БПЛА Украины самолетного типа сбиты в воскресенье над территорией Смоленской области, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать первого января около 1.30 мск пресечена очередная... ПРАЙМ, 21.01.2024
новости, общество , россия, минобороны, бпла, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Три БПЛА Украины самолетного типа сбиты в воскресенье над территорией Смоленской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать первого января около 1.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", — сказали в ведомстве.