МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена вызвала гнев украинцев, заявив в соцсети Х, что демократии всего мира вдохновляются Украиной. Зеленский запретил украинцам "просто дышать воздухом"

Пользовательница с ником Nata "лишила" Зеленскую права рассуждать о демократии: "Не вам, зеленым (чете Зеленских — прим. ред.), говорить о демократии, вы строите у нас диктатуру".

Пользователь Navigarov, со своей стороны, решил расставить приоритеты: "Главное, чтобы Украина не вдохновляла коммунистов!"

Далее менее сдержанные комментаторы оставили не очень добрые пожелания. Например, Dmytro B. выразил такую надежду: "Надеюсь, судьба супругов Чаушеску вас не обойдет".

Некто Ірина вспомнила о вселенском причинно-следственном законе: "Лгунья. Коллаборантка. Жена наркомана. Карма прилетит".

А комментатор Tuesday в меру деликатно ограничился написанием старого прозвища Елены Зеленской: "Проклятая скумбрия".

Пользователь Black 10071 пошел несколько дальше, вспомнив и прозвище, и место рождения, и известную поговорку: "Скумбрию можно вытащить из Кривого Рога, но Кривой Рог из скумбрии не вытащить никогда".

При этом Garry Samvel кратко оценил труды четы Зеленских и главы президентского офиса на благо Украины: "Вы уже с Ермаком и своим мужем столько наделали, что мы будем это разгребать не один десяток лет".

Обозреватель журнала The American Conservative Тед Гален Карпентер ранее отмечал, что пресса Запада раздувает популярный миф об украинской "свободолюбивой демократии", тогда как в действительности киевский режим постоянно демонстрирует авторитарное поведение.