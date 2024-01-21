2024-01-21T07:57:00+03:00
2024-01-21T08:14:10+03:00
2024-01-21T07:57:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240121/842850239.html
В МИД заявили о рисках, которые несут учения НАТО Steadfast Defender
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Учения такого масштаба, как проводимые НАТО Steadfast Defender-2024, увеличивают риски военных инцидентов, но такими провокационными демонстрациями силы Россию не запугать, у нее... ПРАЙМ, 21.01.2024
общество , новости, мид, учения, нато, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/83695/16/836951690.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83695/16/836951690.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83695/16/836951653.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83695/16/836951653.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83695/16/836951640.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83695/16/836951640.jpg
https://1prime.ru/society/20240120/842847990.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Учения такого масштаба, как проводимые НАТО Steadfast Defender-2024, увеличивают риски военных инцидентов, но такими провокационными демонстрациями силы Россию не запугать, у нее есть все, чтобы обеспечить свою безопасность и обороноспособность, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начинает на следующей неделе "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. В них задействуют порядка 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев.
"Любые мероприятия такого масштаба существенно увеличивают риск военных инцидентов, ещё больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности. Но интересы европейской безопасности сегодня мало волнуют тех, кто верховодит в НАТО, для них главное — поддерживать на плаву это инструмент американского влияния в уже проигранной борьбе за сохранение западной гегемонии в мире", — сказал Грушко.
"Россию этими провокационными демонстрациями силы впечатлить не удастся. У нас есть все необходимое для того, чтобы надежно обеспечит нашу безопасность и обороноспособность", — добавил он.