МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Учения такого масштаба, как проводимые НАТО Steadfast Defender-2024, увеличивают риски военных инцидентов, но такими провокационными демонстрациями силы Россию не запугать, у нее есть все, чтобы обеспечить свою безопасность и обороноспособность, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. Фицо заявил, что будет блокировать членство Украины в НАТО

Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начинает на следующей неделе "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. В них задействуют порядка 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев.

"Любые мероприятия такого масштаба существенно увеличивают риск военных инцидентов, ещё больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности. Но интересы европейской безопасности сегодня мало волнуют тех, кто верховодит в НАТО, для них главное — поддерживать на плаву это инструмент американского влияния в уже проигранной борьбе за сохранение западной гегемонии в мире", — сказал Грушко.

"Россию этими провокационными демонстрациями силы впечатлить не удастся. У нас есть все необходимое для того, чтобы надежно обеспечит нашу безопасность и обороноспособность", — добавил он.