МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов от фракции "КПРФ" раскрыл, как можно вернуть деньги за покупку на сайте объявлений украденной вещи. Lamoda запустила первые собственные магазины

"Нечистые на руку люди используют площадки бесплатных объявлений и группы в соцсетях для перепродажи ворованных вещей. Таким образом, туда попадают товары разных категорий — мобильные телефоны, вело- и мото- техника, ювелирные украшения, много чего другого. Такая продажа называется — сбыт краденого. Проблемы с законом иногда могут возникнуть на ровном месте и у покупателей", — отметил политик.

Гаврилов добавил, что в некоторых случаях у полиции и следствия возникают вопросы даже к тем людям, которые уверены, что ничего не нарушили. Поэтому, его словам, гражданам стоит быть особо осторожными, так как в подобных случаях статус свидетеля — это минимум, что может грозить в такой ситуации добросовестному потребителю в случае покупки краденной вещи.

Также он подчеркнул, что в этом случае необходимо предоставить правоохранительным органам всю информацию о сделке: у кого купили, когда и как, показать банковские документы, счета и номера телефонов. Кроме того, если покупатель не знал о преступлени, то купленная вещь в любом случае возвращается законному владельцу.

"Согласно статье 302 Гражданского кодекса РФ, если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать, то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли", — сообщил Гаврилов.

Однако вернуть деньги за покупку в такой ситуации возможно, на этот случай в ГК РФ есть статья 460, где написано, что продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц, отметил Гаврилов.

"Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю право требовать уменьшения цены товара либо расторжения договора купли-продажи, если не будет доказано, что покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар. Получается, в этой ситуации продавец не выполнил свою обязанность. Значит, покупатель имеет полное право требовать с него стоимость товара. Чтобы покупателю вернуть финансовые средства нужно подать гражданский иск, затем подать следователю ходатайство с приложением иска, и тогда покупателя признают гражданским истцом по уголовному делу", — добавил он.

После вынесения обвинительного приговора тот же суд примет решение и по этому иску, он обяжет преступника выплатить стоимость украденного, если же в ходе рассмотрения выяснится, что никакой кражи не было, то в этом случае купленная покупателем вещь вернется к нему как к добросовестному приобретателю, отметил Гаврилов.