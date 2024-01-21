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Росавиация сообщила число выживших при крушении самолета в Афганистане
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Спасатели нашли самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, по предварительным данным, четверо из шести пассажиров выжили, двоих ищут, заявила... ПРАЙМ, 21.01.2024
общество , новости, россия, крушение, афганистан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Спасатели нашли самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, по предварительным данным, четверо из шести пассажиров выжили, двоих ищут, заявила Росавиация.
Ранее отмечалось, что пропавший самолет числился среди гражданских российских судов. Предварительно, на борту находилось шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский.
"По информации от российского посольства в Афганистане: местная наземная поисково- спасательная служба нашла самолет Falcon 10. Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно, четыре живы (у них различные травмы), судьба двоих человек уточняется", — указывается в публикации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала РИА Новости, что российское посольство взаимодействует с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с россиянами на борту, информировал СК России.