МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Спасатели нашли самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, по предварительным данным, четверо из шести пассажиров выжили, двоих ищут, заявила Росавиация. Пожар на терминале "Новатэк" в Ленинградской области локализован

Ранее отмечалось, что пропавший самолет числился среди гражданских российских судов. Предварительно, на борту находилось шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский.

"По информации от российского посольства в Афганистане: местная наземная поисково- спасательная служба нашла самолет Falcon 10. Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно, четыре живы (у них различные травмы), судьба двоих человек уточняется", — указывается в публикации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала РИА Новости, что российское посольство взаимодействует с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с россиянами на борту, информировал СК России.