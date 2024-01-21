МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Мошенники придумали новый способ красть денежные средства через Систему быстрых платежей (СБП), заявила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. В НТИ рассказали, откуда мошенники берут образцы голосов для своих схем

Волк уточнила, что потенциальную жертву ловят после ее заявки на дорогостоящую вещь на сайте магазина.

"Он подтверждает, что интересующий товар есть в наличии и его даже можно приобрести со скидкой", — указала она.

Далее он сообщает важное условие скидки: она возможна только по оплате через Систему быстрых платежей по QR-коду. Как только покупатель соглашается, ему присылают ссылку в мессенджер, и после подтверждения покупки деньги получает злоумышленник, отметила Волк.

Официальный представитель МВД посоветовала связываться со службой поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в приложениях, не переходить по ссылкам, которые заманивают акциями, подарками или розыгрышами. А также не сохранять платежные карты в личных кабинетах. Это поможет обезопасить денежные средства, подытожила она.