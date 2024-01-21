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В МВД предупредили о новой схеме хищений через Систему быстрых платежей
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Мошенники придумали новый способ красть денежные средства через Систему быстрых платежей (СБП), заявила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. Волк уточнила,... ПРАЙМ, 21.01.2024
общество , новости, россия, сбп, мошенничество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Мошенники придумали новый способ красть денежные средства через Систему быстрых платежей (СБП), заявила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
Волк уточнила, что потенциальную жертву ловят после ее заявки на дорогостоящую вещь на сайте магазина.
"Он подтверждает, что интересующий товар есть в наличии и его даже можно приобрести со скидкой", — указала она.
Далее он сообщает важное условие скидки: она возможна только по оплате через Систему быстрых платежей по QR-коду. Как только покупатель соглашается, ему присылают ссылку в мессенджер, и после подтверждения покупки деньги получает злоумышленник, отметила Волк.
Официальный представитель МВД посоветовала связываться со службой поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в приложениях, не переходить по ссылкам, которые заманивают акциями, подарками или розыгрышами. А также не сохранять платежные карты в личных кабинетах. Это поможет обезопасить денежные средства, подытожила она.