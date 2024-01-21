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https://1prime.ru/society/20240121/842852735.html
Президент Финляндии призвал не давать россиянам двойное гражданство
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Президент Финляндии Саули Ниинисте предложил не соглашаться на двойное гражданство для стран, которые не признают двойное гражданство для финнов, то есть в том числе России... ПРАЙМ, 21.01.2024
общество , новости, финляндия, россия, гражданство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президент Финляндии Саули Ниинисте предложил не соглашаться на двойное гражданство для стран, которые не признают двойное гражданство для финнов, то есть в том числе России.
Полномочия Ниинисте истекают в феврале этого года. Выборы президента Финляндии пройдут 28 января.
"Мы должны перейти к взаимности. Это означает, что мы предоставляем двойное гражданство только тем, кто приехал из стран, где предоставляется двойное гражданство финнам, уехавшим туда", — отметил он в эфире радио Yle.
Указывается, что россияне в этом случае не смогут оформить двойное гражданство в этой стране.
Россиянин, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин России.