МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президент Финляндии Саули Ниинисте предложил не соглашаться на двойное гражданство для стран, которые не признают двойное гражданство для финнов, то есть в том числе России. Финляндия решила отгородиться от России забором из проволоки

Полномочия Ниинисте истекают в феврале этого года. Выборы президента Финляндии пройдут 28 января.

"Мы должны перейти к взаимности. Это означает, что мы предоставляем двойное гражданство только тем, кто приехал из стран, где предоставляется двойное гражданство финнам, уехавшим туда", — отметил он в эфире радио Yle.

Указывается, что россияне в этом случае не смогут оформить двойное гражданство в этой стране.

Россиянин, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин России.