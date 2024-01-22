МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил об отказе от продолжения борьбы за пост президента США и поддержал бывшего американского лидера Дональда Трампа. Кандидат в президенты Финляндии рассказал о своей "главной ошибке"

Заявление прозвучало после внутрипартийных республиканских выборов в штате Айова, где Десантис уступил Трампу, и перед праймериз в Нью-Гемпшире, где, судя по опубликованному в воскресенье опросу, губернатор может рассчитывать только на 6%.

"У нас нет явного пути к победе, соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию", — сказал он в записанном на видеообращении.

Десантис заявил, что поддержит однопартийца Трампа, который, по его словам, превосходит действующего президента-демократа Джо Байдена и заслуживает "еще одного шанса".

"Он получает мою поддержку, потому что мы не может вернуться к старой республиканской гвардии былых лет", — сказал он.

Основным конкурентом Трампа в борьбе за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии остается бывший представитель США в ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли.