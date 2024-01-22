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https://1prime.ru/society/20240122/842855026.html
Гутерреш осудил Украину за атаки на мирных жителей в Донецке
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Обстрелы мирных граждан и гражданской инфраструктуры в Донецке со стороны ВСУ являются нарушением международного гуманитарного права, атаки должны немедленно прекратиться,... ПРАЙМ, 22.01.2024
общество , новости, в мире, россия, украина, оон, донецк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ООН, 22 янв — ПРАЙМ. Обстрелы мирных граждан и гражданской инфраструктуры в Донецке со стороны ВСУ являются нарушением международного гуманитарного права, атаки должны немедленно прекратиться, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН.
"Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", — приводит комментарий позицию Антониу Гутерреша.
Ранее 21 января сообщалось, что ВСУ нанесли серию ударов по Кировскому району Донецка. Под обстрелы попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, количество погибших при ударе составило 28 человек, пострадавших — 25.