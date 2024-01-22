ООН, 22 янв — ПРАЙМ. Обстрелы мирных граждан и гражданской инфраструктуры в Донецке со стороны ВСУ являются нарушением международного гуманитарного права, атаки должны немедленно прекратиться, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН. Смена тактики на фронте не спасет Киев, заявили в Крыму

"Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", — приводит комментарий позицию Антониу Гутерреша.

Ранее 21 января сообщалось, что ВСУ нанесли серию ударов по Кировскому району Донецка. Под обстрелы попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, количество погибших при ударе составило 28 человек, пострадавших — 25.