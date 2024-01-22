МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Анимационный фильм "Три богатыря и Пуп Земли" стал самым успешным фильмом в франшизе о русских богатырях, заработав в прокате 947 миллионов рублей, передает пресс-служба кинокомпании "Вольга". Шахназаров рассказал, что может привлечь зрителей в кинотеатры

"Анимационное приключение "Три Богатыря и Пуп Земли" стало самым успешным фильмом франшизы и российской анимации в целом, обойдя такие релизы, как "Три Богатыря на дальних берегах" (933 миллиона рублей), "Три Богатыря. Ход конём" (925 миллионов рублей), "Иван Царевич и Серый Волк" (621 миллион рублей), "Финник" (443 миллиона рублей), "Коты Эрмитажа" (295 миллионов рублей) и другие. По итогам четвертого уикенда общие сборы в России достигли 947 миллионов рублей", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Ко всему прочему, франшизе в новом году исполнится 20 лет, а анимационной студии "Мельница" — 25 лет. "Три богатыря и Пуп Земли" был выпущен 28 декабря 2023 года.

"Три богатыря" — российская мультипликационная франшиза, первая часть которой ("Алеша Попович и Тугарин Змей") вышла в 2004 году. За почти 20 лет студия "Мельница" и кинокомпания СТВ выпустили 11 полнометражных мультфильмов, не считая "Пупа Земли", анонсированы еще минимум три ленты.