МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. В Кремле решительно осуждают атаки ВСУ на Донецк, спецоперация будет продолжаться, вопреки этой провокации, чтобы защитить людей от такого, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Гутерреш осудил Украину за атаки на мирных жителей в Донецке

Ранее 21 января сообщалось, что ВСУ нанесли серию ударов по Кировскому району Донецка. Под обстрелы попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, количество погибших при ударе составило 28 человек, пострадавших — 25.

"Министерство обороны, наши средства ПВО, другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак… Мы решительно это осуждаем, и естественно будет продолжаться специальная военная операция с тем, чтобы оградить наших людей от этой опасности", — отметил официальный представитель Кремля, комментируя обстрел Донецка накануне в воскресенье.

Кроме того, Песков назвал произошедшее чудовищным актом терроризма. По его словам, Киев, атакую гражданскую инфраструктуру и используя неизбирательное вооружение, продолжает демонстрировать "свое звериное лицо".

Пресс-секретарь упомянул, что президент России Владимир Путин выслушал соответствующие доклады о ситуации в Донецке, дал необходимые поручения, но службы продолжают бездействовать.

"Все необходимые меры для оказания медицинской помощи раненым, все принимаются на уровне республики, естественно были соответствующие доклады президенту, были даны необходимые поручения, хотя и так принимаются всеми службами все необходимые меры", — сказал Песков.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил атаку ВСУ на Донецк. По его словам, обстрел мирных граждан и гражданской инфраструктуры представляют собой нарушение международного права. Гутерреш призвал Украину немедленно прекратить нападения на мирное население.