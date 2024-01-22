МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Группа россиян, выживших в авиакатастрофе в Афганистане, находится на лечении в военно-медицинском госпитале в Кабуле, решается вопрос об их отправке в Россию бортами МЧС, передает агентство РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Афганское СМИ опубликовало кадры с выжившими после крушения самолета

"Они в Кабуле, сейчас проходят обследование в военно-медицинском госпитале. Сейчас будем решать вопрос их отправки в Россию. Ориентировочно будем ждать прибытия бортов МЧС", — отметил собеседник агентства. По данным источника, тела погибших планируется доставить в Кабул в течение двух дней.

По данным источника, двоих пострадавших готовят к выписке и намерены передать российским дипломатам, двоих порекомендовали оставить на некоторое время в госпитале.

Кроме того, представитель талибов* Забиулла Муджахид подтвердил, что выживших доставили в Кабул.

Ранее 21 января Росавиация сообщала, что пропавший в Афганистане самолет зарегистрирован в реестре гражданских воздушных судов России. Вечером того же дня в ведомстве рассказали, что спасатели нашли самолет Falcon 10, четверо из шести пассажиров выжили, двоих ищут. Согласно информации ассоциации туроператоров России, пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.

Афганское радио Hurriyat, в свою очередь, поделилось в социальной сети Х фотографиями выживших.

*движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность