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2024-01-22T16:58:45+03:00
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Голикова сообщила о сокращении числа работников в простое
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Количество работников в простое за год упало на 75 процентов — с 77 тысяч до 19 тысяч человек. Об этом сообщил аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой по итогам заседания... ПРАЙМ, 22.01.2024
общество , экономика, новости, россия, занятость, татьяна голикова
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Количество работников в простое за год упало на 75 процентов — с 77 тысяч до 19 тысяч человек. Об этом сообщил аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по состоянию российского рынка труда.
"Численность работников, находящихся в простое, за год сократилась на 75% — с 77 тысяч до 19 тысяч человек. Число граждан, работающих в режиме неполного времени, за год снизилось более чем на 76% — с 71 тысячи до 17 тысяч человек", — следует из сообщения.
По словам вице-премьера, уровень безработицы по методологии Международной организации труда сохраняется на уровне 2,9 процента, в то время, как рост реальной заработной платы за десять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 7,7 процента.
Голикова подчеркнула, что по итогам 2023 года меры поддержки занятости предоставлены 366 тысячам граждан, 672 тысячи малоимущих граждан заключили социальные контракты.