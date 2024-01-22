НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв — ПРАЙМ. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факт жестокого обращения с животными после гибели кота, когда проводница выбросила его из поезда на остановке в Кирове, указывается в Telegram-канале СКР. РЖД стали самой пунктуальной компанией в мире

"Одиннадцатого января проводница выбросила из поезда дальнего следования кота на улицу в сильный мороз во время стоянки состава в Кирове. Позже домашнее животное было обнаружено мертвым. Известно, что питомец находился в поезде легально: на кота была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. Хозяева кота обратились в правоохранительные органы. Однако сотрудниками внутренних дел было отказано в возбуждении уголовного дела", — указывается в публикации.

11 января проводница поезда приняла кота Твикса за бродячее животное и высадила его из поезда. 20 января хозяин Твикса сообщил о гибели питомца и пообещал наказать виновных.

Как отметили волонтеры, кота нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. По предварительным данным, его укусила бездомная собака.

После трагедии РЖД изменит правила: компания запретит проводникам высаживать животных из поезда.

Газета "Комсомольская правда" отмечает, что в Сети люди обвиняют и хозяина питомца, Евгения, и проводницу. Хозяин заявляет, что закрывал переноску на молнию, но Твикс сумел выбраться при помощи когтей. Когда Евгений обнаружил пропажу и начал искать кота по вагону, проводница ему сказала: "Так он выбежал в Кирове, там и ищите!". Касательно работницы РЖД, коллеги отметили, что она явно сделала недостаточно для установления принадлежности животного и поспешила с окончательным решением.