МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Россия продолжит добиваться честного расследования теракта на "Северных потоках", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Лавров: США блокируют попытки провести расследование на "Севпотоках"

"Несмотря на создающиеся искусственные препятствия, продолжим добиваться прозрачного и деполитизированного расследования диверсий с участием компетентных российских ведомств и ПАО "Газпром", — указывается в заявлении дипломата.

Захарова добавила, что правительство Швеции не только не помогает расследованию, но и не "готово разделить экологические последствия" произошедшего.

Копенгаген и Стокгольм продолжают отказываться от любого взаимодействия с Москвой по данному вопросу, заключила Захарова.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — прогремели 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Россия ранее пыталась анонсировать проект о проведении "беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем", но, по словам официального представителя МИД России, представители западных стран оказались не готовы к работе под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть проект, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике.