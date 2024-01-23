МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Порядка 44% россиян периодически занимают деньги, более половины (55%) склонны обращаться для этого к родственникам, а 34% опрошенных скорее пойдут в банк, об этом сообщает проведенный ВЦИОМ опрос. Россиянам объяснили, кому повысят пенсии с 1 февраля

Согласно информации исследования, порядка 6% респондентов берут деньги в долг очень часто, довольно часто занимают средства около 7%, а 31% опрошенных отметили, что нечасто, но иногда берут деньги в долг. Кроме того, сообщается, что более половины (56%) россиян "практически никогда не занимают деньги".

Среди тех, кто очень часто занимает деньги, 19% оценили свое материальное положение как очень плохое.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 13 января, в нем прняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.