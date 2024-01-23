МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Сервис по поиску работы SuperJob разместил вакансию президента России, в перечне условий упоминаются активная жизненная позиция, патриотизм, а также отсутствие гражданства другого государства, сообщается в тексте вакансии. Эксперты дали прогноз по дефициту рабочих кадров в России

Кроме того, будущий президент обязательно должен обладать подтвержденным опытом постоянного проживания в России в течение не менее 25 лет. Также уточняется, что работодатель с пониманием отнесется к опыту на аналогичной позиции.

Согласно тексту вакансии, должностные обязанности включают в себя эффективное управление страной с населением 150 миллионов человек, назначение выборов Госдумы, представление России в международных отношениях, ведение переговоров, подписание ратификационных грамот, решение вопросов гражданства и помилования и так далее.

Уточняется, что в случае успешного прохождения собеседования потенциальному президенту предоставят личный самолет, государственную квартиру и дачу, полное содержание за госсчет, в том числе медицинское обслуживание, питание, транспорт, занятия спортом, образование, отдых для президента и членов его семьи. Оформление происходит по ТК РФ с "белой" зарплатой.

Представители компании пояснили, что подобная акция проводится с целью напоминания, что быть главой государства, управлять страной и защищать граждан — это требующая определенных знаний и квалификации работа. По их словам, SuperJob уже не в первый раз размещает подобную в период избирательной кампании.

В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах.