МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Французские фермеры продолжают протесты, выражая недовольство политикой правительства Франции: аграрии блокируют автотрассы по всей стране и заваливают префектуры навозом и отходами. Французские фермеры вновь заблокировали автотрассы и возвели баррикады

Во вторник в коммуне Ажен в департаменте Ло и Гаронна в регионе Новая Аквитания протестующие аграрии заблокировали вход в здание префектуры, грузовики и тракторы вывалили у входа огромные кучи сена, навоза, автомобильных покрышек и различных отходов. Они также забрызгали ограждения красной краской.

На воротах аграрии разместили растяжку со словами "Мы не будем погибать в тишине". Накануне профсоюзы фермеров заявили, что намерены продолжать протесты "всю неделю и так долго, как это будет необходимо".

Французский оператор автодорог Vinci опубликовал на своем сайте предупреждение для автовладельцев.

"С 20 января манифестации аграриев влияют на движение на многих трассах. В связи с вероятностью продления ограничений Vinci рекомендует всем водителям проверять информацию перед дорогой", — говорится в сообщении.

На интерактивной карте видно множество отмеченных черным цветом участков — отрезков трасс, блокированных фермерами, и предупреждений о манифестациях.

Президент Франции Эммануэль Макрон в Х потребовал от правительства "полной вовлеченности" и "конкретных мер" для выхода из кризиса в стране.