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2024-01-24T15:36:43+03:00
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Большинство граждан Латвии не увидели пользу в украинских беженцах
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Большинство латвийцев усомнились в пользе от украинских беженцев для рынка труда и показателей демографии, свидетельствуют данные соцопроса Norstat по заказу LSM.lv. Респондентам... ПРАЙМ, 24.01.2024
общество , новости, в мире, латвия, украинские беженцы, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Большинство латвийцев усомнились в пользе от украинских беженцев для рынка труда и показателей демографии, свидетельствуют данные соцопроса Norstat по заказу LSM.lv.
Респондентам предлагалось оценить высказывание "Государству следует попытаться удержать украинских беженцев после войны, чтобы облегчить латвийские проблемы с демографией и рынком труда". Только 6% опрошенных согласились полностью, сказав, что украинцы помогут решить ряд социально-экономических проблем. 14% латвийцев поддержали частично.
Однако 41% опрошенных не согласились с тем, что украинцы, оставшиеся в стране после окончания конфликта, смогут принести пользу экономике.
Ранее опрос, проведенный социологической службой Еврокомиссии "Евробарометр", показал, что около 42% граждан Латвии считают конфликт на Украине главной проблемой Евросоюза.