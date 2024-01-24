МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Большинство латвийцев усомнились в пользе от украинских беженцев для рынка труда и показателей демографии, свидетельствуют данные соцопроса Norstat по заказу LSM.lv. В Латвии назвали Украину самой большой проблемой ЕС

Респондентам предлагалось оценить высказывание "Государству следует попытаться удержать украинских беженцев после войны, чтобы облегчить латвийские проблемы с демографией и рынком труда". Только 6% опрошенных согласились полностью, сказав, что украинцы помогут решить ряд социально-экономических проблем. 14% латвийцев поддержали частично.

Однако 41% опрошенных не согласились с тем, что украинцы, оставшиеся в стране после окончания конфликта, смогут принести пользу экономике.

Ранее опрос, проведенный социологической службой Еврокомиссии "Евробарометр", показал, что около 42% граждан Латвии считают конфликт на Украине главной проблемой Евросоюза.