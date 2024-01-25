СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — ПРАЙМ. Украинские войска сбили Ил-76 со своими пленными как минимум по трем причинам, считает председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. Биограф рассказал о жизни Зеленского в бункере после начала СВО

Он отметил, что удар по самолету был нанесен "преднамеренно и целенаправленно".

"Противник знал, что этот борт использовался не в военных целях, а для перевозки пленных", — заявил Рогов РИА Новости.

Он полагает, что, сбив самолет, Киев хотел показать западным кураторам "способность и дальше убивать русских", сорвать все переговоры по обмену пленными и запугать украинских военных, чтобы они не сдавались в плен.

"Сейчас объем сдачи в плен украинских военных увеличивается, поэтому у режима Зеленского паника. Зеленскому сейчас крайне невыгодны обмены, так как люди возвращаются из плена и рассказывают, что к ним в России относились нормально. И чем больше людей возвращаются, тем больше на Украине рушится вся пропаганда русофобии. А увеличение сдающихся в плен в условиях грядущей потери Авдеевки наносит еще больший удар по удержанию фронта ВСУ", — подчеркнул Рогов.

Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились, в том числе, украинские военнопленные, которых везла на обмен. Губернатор региона Вячеслав Гладков позднее уточнил, что ЧП произошло в поле возле населенного пункта в Корочанском районе. По его словам, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

Как заявлял глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, Ил-76 сбили тремя ракетами, их выпустили из немецкого ЗРК Patriot или IRIS-T. По словам депутата, киевский режим знал о перевозке пленных, а также о транспортном средстве. Украина совершила очередное "кровавое" преступление, добавил он. Украинское Минобороны, в свою очередь, отвергло причастность к крушению самолета. в ведомстве добавили, что информацию "еще выясняют".

Позднее 24 января президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с "гибелью российских солдат".

Глава Корочанского района Белгородской области Николай Нестеров позднее написал в Telegram, что в результате авиакатастрофы никто из местных жителей не пострадал.