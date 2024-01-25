МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Убийство киевским режимом своих граждан, которые должны были оказаться дома через сутки, является чудовищным актом, заявил в четверг пресс секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с катастрофой Ил-76. Рогов назвал три причины, почему ВСУ сбили Ил-76

"Обмен пленными — это процесс, который происходит в полной тишине. То, что украинцы убили своих пленных, граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, это, конечно, чудовищный совершенно акт. Просто чудовищно", — сказал он журналистам.

По словам Пескова, на сегодняшний день никто не может сказать, как крушение Ил-76 скажется на перспективах продолжения обмена пленными между Россией и Украиной.

На уточняющий вопрос журналистов, что будет с обменами, и поставлены ли они на паузу, пресс-секретарь ответил, что" ничего нельзя сказать".

Песков также заявил, что в настоящее время рано говорить о каких-либо поручениях президента России Владимира Путина в связи с катастрофой самолета.

"Какие могут даваться поручения? Какие, просто представьте себе. Сначала все-таки должны военные сказать, что же произошло. Это могут сказать только военные, и я так понимаю, что это их прерогатива", — ответил Песков, на вопрос, были ли даны президентом РФ какие-либо поручения после катастрофы. Зеленскому предложили предъявить претензии на египетские пирамиды

На вопрос о награждении экипажа Ил-76 Песков ответил, что "пока непонятно", так как нет окончательной ясности, что же произошло.

"Только вчера начали следователи исследовать останки самолета. О чем сейчас можно говорить?", — пояснил он.

Комментируя призыв Владимира Зеленского к международному расследованию катастрофы Ил-76, пресс-секретарь заявил, что если тот имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, то оно однозначно нужно.

Зеленский в среду спустя полдня прокомментировал украинскую атаку на Ил-76, заявив, что Киев будет "настаивать на международном расследовании".

Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились, в том числе, украинские военнопленные, которых везла на обмен. Губернатор региона Вячеслав Гладков позднее уточнил, что ЧП произошло в поле возле населенного пункта в Корочанском районе. По его словам, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

Как заявлял глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, Ил-76 сбили тремя ракетами, их выпустили из немецкого ЗРК Patriot или IRIS-T. По словам депутата, киевский режим знал о перевозке пленных, а также о транспортном средстве. Украина совершила очередное "кровавое" преступление, добавил он. Украинское Минобороны, в свою очередь, отвергло причастность к крушению самолета. в ведомстве добавили, что информацию "еще выясняют".