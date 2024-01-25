2024-01-25T12:00:37+03:00
2024-01-25T12:00:37+03:00
2024-01-25T12:00:37+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240125/842887035.html
Источник назвал дату вылета в РФ выживших в авиакатастрофе в Афганистане
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане четыре россиянина, вылетят в Россию в четверг, сообщил РИА Новости информированный источник. "По плану четверо выживших в авиакатастрофе... ПРАЙМ, 25.01.2024
общество , транспорт, бизнес, новости, россия, авиакатастрофа в афганистане, россияне
https://cdnn.1prime.ru/images/83379/02/833790223.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83379/02/833790223.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83379/02/833790219.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83379/02/833790219.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83379/02/833790216.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83379/02/833790216.jpg
https://1prime.ru/society/20240123/842870685.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане четыре россиянина, вылетят в Россию в четверг, сообщил РИА Новости информированный источник.
"По плану четверо выживших в авиакатастрофе должны вылететь домой сегодня регулярным рейсом", — сказал он.
Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан в ходе выполнения чартерного санитарного рейса по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. На борту находились шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, сообщил РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. Четверо членов экипажа выжили и получили медицинскую помощь в Кабуле.