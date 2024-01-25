МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане четыре россиянина, вылетят в Россию в четверг, сообщил РИА Новости информированный источник. СК назвал приоритетную версию причины авиакатастрофы в Афганистане

"По плану четверо выживших в авиакатастрофе должны вылететь домой сегодня регулярным рейсом", — сказал он.

Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан в ходе выполнения чартерного санитарного рейса по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. На борту находились шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, сообщил РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. Четверо членов экипажа выжили и получили медицинскую помощь в Кабуле.