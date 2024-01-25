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Гладков: экипаж ценой своих жизней увел сбитый Ил-76 от населенного пункта
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Экипаж самолета Ил-76 увел судно от населенного пункта, спас мирных жителей ценою собственных жизней. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Минобороны... ПРАЙМ, 25.01.2024
общество , новости, крушение ил-76, вячеслав гладков, белгородская область
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Экипаж самолета Ил-76 увел судно от населенного пункта, спас мирных жителей ценою собственных жизней. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Как отмечал Гладков, все 74 человека погибли.
"Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям летчиков самолет не упал в черте села Яблоново. Экипаж ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные жители. Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах", — отметил губернатор.
Гладков также выразил соболезнования семьям погибших российских военных.
Губернатор 24 января уточнял, что ЧП произошло в поле возле населенного пункта в Корочанском районе. Глава района Николай Нестеров написал в Telegram, что в результате авиакатастрофы никто из местных жителей не пострадал.