МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Экипаж самолета Ил-76 увел судно от населенного пункта, спас мирных жителей ценою собственных жизней. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В Кремле назвали действия ВСУ против Ил-76 чудовищным актом

Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Как отмечал Гладков, все 74 человека погибли.

"Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям летчиков самолет не упал в черте села Яблоново. Экипаж ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные жители. Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах", — отметил губернатор.

Гладков также выразил соболезнования семьям погибших российских военных.

Губернатор 24 января уточнял, что ЧП произошло в поле возле населенного пункта в Корочанском районе. Глава района Николай Нестеров написал в Telegram, что в результате авиакатастрофы никто из местных жителей не пострадал.