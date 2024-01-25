МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Москва не может бросить своих людей, поэтому будет общаться "хоть с чертом", прокомментировал перспективы дальнейших обменов военнопленными с Украиной глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В Кремле назвали действия ВСУ против Ил-76 чудовищным актом

В среду, 24 февраля, украинские войска сбили над Белгородской областью самолет Ил-76, который перевозил 65 украинских пленных на обмен. В результате, все находившиеся на борту 74 человека погибли.

"Мы не можем бросить наших ребят, поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать, у нас нет другого выхода, будем разговаривать", — заявил Картаполов журналистам.

Он отметил, что разговор будет вестись с учетом всех реалий, событий и понимания того, с кем Россия имеет дело.

По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.

Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились, в том числе, украинские военнопленные, которых везла на обмен. Губернатор региона Вячеслав Гладков позднее уточнил, что ЧП произошло в поле возле населенного пункта в Корочанском районе. По его словам, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

Как заявлял глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, Ил-76 сбили тремя ракетами, их выпустили из немецкого ЗРК Patriot или IRIS-T. По словам депутата, киевский режим знал о перевозке пленных, а также о транспортном средстве. Украина совершила очередное "кровавое" преступление, добавил он. Украинское Минобороны, в свою очередь, отвергло причастность к крушению самолета. в ведомстве добавили, что информацию "еще выясняют".