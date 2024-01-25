МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Депутатам необходимо "начать с себя", чтобы показать пример в вопросе создания многодетных семей, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Многодетные семьи смогут запросить выплату на погашение ипотеки онлайн

Ранее президент России Владимир Путин подписал "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Согласно документу, многодетной является семья, имеющая трех и более детей до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при обучении в очном формате.

По словам парламентария, он сам воспитывает четверых детей. "А потом это и к нам вопрос, вот из присутствующих в зале. У кого есть трое и более детей? Руку поднимите… Хорошее предложение, а то мы выходим к трибуне и всем советуем. Начни с себя, а дальше другие увидят и этот пример будет заразительным", — заметил Володин.

Кроме того, указ, подписанный главой государства о статусе многодетных семей, является работой для всех, поэтому региональные власти должны ответственно подойти к его исполнению.

Ранее весной 2023 года замглавы департамента демографической и семейной политики Минтруда России Елена Семенова заявляла, что семьи, где воспитываются три и более несовершеннолетних ребенка, следует считать многодетными. Депутат Госдумы Ирина Филатова, в свою очередь, предлагала продлить статус многодетной семьи стоит продлить до окончания очного обучения старших детей или их трудоустройства. Позднее депутат ГД от "Новых людей" Владислав Даванков предлагал признать многодетными семьи с двумя детьми.

Президент России Владимир Путин 23 января подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Документ установил единое определение, что многодетной является семья, в которой воспитывается трое и более детей. Правительство установит единый образец удостоверения для подтверждения статуса, а также обеспечит ведение соответствующего банка данных. Регионы, в соответствии с указом, не смогут снижать уровень соцподдержки многодетных семей, однако получат право вводить дополнительные меры. Многодетные семьи будут получать социальную поддержку до достижения старшим ребенком 18 лет, либо 23 лет при условии, что он обучается в вузе или колледже по очной форме обучения.