МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Студенты Северного арктического федерального университета смогут писать дипломные работы с помощью нейросети, доля работы ИИ не должна превышать 40 процентов. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости проректор по образовательной деятельности САФУ Людмила Морозова. В России усилилась конкуренция работодателей за выпускников вузов

"Если проверочные процедуры показали, что оригинальность текста или использование нейросетей больше установленных университетом 40%, комиссия во время процедуры защиты с большим пристрастием проверяет самостоятельность выполнения работы", — сказала она.

При этом, подчеркнула Морозова, студенту придется продемонстрировать свои знания и доказать, что работу писал именно он. Она отметила, что жесткие меры к обучающимся применять не будут, так как нет идеального инструмента для проверки оригинальности текстов и выявления процента работы нейросети.

Проректор пояснила, что для молодежи технологические новинки стали "стилем жизни", они будут пользоваться всеми возможностями для упрощения путей к цели.

"Поэтому он может сам за себя решить — или я пишу сам и не "нарываюсь" на более пристальное внимание, или использую нейросеть, но блестяще выучу то, что она за меня написала. А для университета в обоих случаях достигается результат — студент успешно защитился", — подытожила Морозова.

Нейросеть — это тип машинного обучения, при котором компьютерная программа имитирует работу человеческого мозга. Современные нейросети способны заменить или дополнить работу человека во всех случаях, когда решение нужно принимать на основе предыдущего опыта.

Северный (Архангельский) федеральный университет имени М. В. Ломоносова высшее учебное заведение в Архангельске, один из федеральных университетов России. Был создан в 2010 году путем объединения Архангельского государственного технического университета, Поморского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Архангельского лесотехнического колледжа Императора Петра I и Северодвинского технического колледжа.