МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Линия Запада на сдерживание России никуда не уходила и время от времени обостряется, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Кремле назвали действия ВСУ против Ил-76 чудовищным актом

Он сказал в эфире Первого канала, что линия на сдерживание России никуда не уходила, а сейчас она, наверное, на пике, добавив, что это подтверждается учениями НАТО.

Песков добавил, что Запад занимает жесткую антироссийскую позицию, определяемую в Вашингтоне.

Пресс-секретарь также отметил, что для Калининграда в стратегическом плане существует опасность.

"Опасность, безусловно, присутствует… опасность в стратегическом плане. Потому что вы видите, какие милитаристские настроения сейчас в Европе — соседняя Прибалтика и так далее. Страны, которые пронизаны русофобскими настроениями, которые затягивают к себе на территорию все больше и больше военных объектов, просто военных, военной техники", — сказал он и добавил, что это требует дополнительных мер с тем, чтобы безопасность России была надежно обеспечена.