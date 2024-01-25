БЕРЛИН, 25 янв — ПРАЙМ. Берлин готовит и до конца марта согласует первый с момента окончания холодной войны оборонный план, основной посыл которого заключается в "сдерживании" России и противодействии диверсиям на инфраструктурных объектах, сообщает новостной портал телерадиокомпании MDR со ссылкой на министерство обороны страны. В Кремле заявили, что понимают цели беспрецедентных учений НАТО

Ранее издание Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил Германии (бундесвера) ранее опубликовал "план" того, как Москва, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Минобороны ФРГ, комментируя сообщения СМИ заявило, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела.

Отмечается, что ФРГ "в качестве реакции" на события на Украине "впервые со времен холодной войны разрабатывает комплексный план обороны" с упором на "сдерживание".

По данным MDR, новый оперативный план Германии (OPLAN) будет учитывать новые достижения в сфере ведения войны, а также уделит особое внимание диверсиям против критической инфраструктуры, дезинформации и кибератакам.

"Это не означает, что я ожидаю бронетанкового сражения на Северо-Германской низменности или, не дай Бог, высадки русских десантников с воздуха… Но наша важнейшая инфраструктура — порты, мосты, энергетические компании — конечно же, находятся под угрозой диверсии", — процитировал MDR слова главы территориального командования бундесвера генерал-лейтенанта Андре Бодеманна. Германия и Франция поругались из-за поддержки Украины, пишет СМИ

Отмечается, что в документе будет закреплена ведущая роль немецких вооруженных сил в защите восточного фланга НАТО, что в таком случае потребует участия в операции большинства их состава немецкой армии.

Предварительный документ насчитывает сотни страниц. Он проходит под грифом "секретно". В следующую среду он будет обсуждаться на симпозиуме в Берлине с участием представителей полиции, экспертов по гражданской обороне, ученых, представителей энергетического и логистического сектора и союзников по НАТО, пишет портал. План должен быть доработан к концу марта, говорится в сообщении.

Ранее издание Politico сообщало, что глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. По его словам,изменения должны произойти в головах у британцев, чтобы они были морально готовы к возможному вооруженному столкновению.

До этого о необходимости подготовиться к конфликту с Россией говорил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. По его словам, мирное существование Европы не является само собой разумеющимся. Бауэр призвал модернизировать промышленный сектор для увеличения производства оружия и боеприпасов, так как в ближайшие 20 лет ситуация будет только накаляться.