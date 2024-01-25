МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Группа депутатов британского парламента из правящей Консервативной партии, в которой состоит и премьер-министр Британии Риши Сунак, намерена добиться его отставки до проведения выборов, чтобы удержать власть на фоне роста популярности оппозиции, сообщает издание Times со ссылкой на источники. Миллионам британцев предрекли зиму без электричества из-за высоких цен

По данным газеты, "группа мятежников" располагается в центре Лондона.

"Говорят, что они работают примерно с десятью депутатами от консерваторов и готовят планы отстранить Сунака от должности. Экс-глава МВД Суэлла Браверман, по слухам, также состоит в числе тех, кто уверен в необходимости найти нового премьер-министра", — отмечает Times.

Помимо депутатов-консерваторов планы по отставке Сунака вынашивают и политические советники, которые ранее работали на британский парламент.

По данным издания, "мятежники" имеют хорошую мотивацию, организацию, а также сторонников "с глубокими карманами". Отмечается, что они уверены в дальнейшем ухудшении ситуации вокруг Сунака и полагают, что в мае для консерваторов начнется череда "сокрушительных" результатов на местных выборах, особенно регионах, имеющих ключевое значение для партии на всеобщих выборах.

Times пишет, что стратегия противников Сунака заключается состоит в том, чтобы в течение трех месяцев получить поддержку достаточного числа парламентариев от Консервативной партии для запуска процесса внутрипартийной борьбы. При этом в кабмине не верят в возможность такой победы над Сунаком, отмечает издание.