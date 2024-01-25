МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Подготовка Берлином направленного на сдерживание России оборонного плана полностью соответствует новой политической и военной "логике" немецкого правительства и поддерживается США, заявил РИА Новости замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", сенатор Сергей Перминов. В Китае НАТО назвали "ходячей военной машиной", приносящей хаос

ФРГ занимается подготовкой и до конца марта согласует первый с момента окончания холодной войны оборонный план, согласно которому основным посылом является "сдерживание" России и противодействие диверсиям на инфраструктурных объектах, сообщил ранее новостной портал телерадиокомпании MDR со ссылкой на министерство обороны страны.

"В отличие от своих предшественников, канцлер Шольц считает, что европейская безопасность должна обеспечиваться не совместно с нашей страной, а вопреки ей. В ФРГ одобрили масштабную программу перевооружения армии. В рамках НАТО Берлин поддержал усиление "восточного фланга", направив свои войска в Литву. Министр обороны Писториус периодически пугает опасностью войны с Россией. Поэтому подготовка оборонного плана соответствует новой политической и военной "логике" германского правительства", — заявил Перминов.

По его мнению, данная "логика" полностью поддерживается Вашингтоном, который провел огромную работу по переформатированию немецкого политического истеблишмента. Перминов полагает, что именно в интересах США "максимально надолго разрушить отношения между нашими странами".

"Правящие политические элиты Германии существенно пересмотрели свой подход к России, отказавшись от прежних установок", — заключил сенатор. Визит Путина в Калининград — не "месседж" для НАТО, заявил Песков

Ранее таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил Германии ранее опубликовал "план" того, как Москва, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Минобороны Германии, комментируя сообщения СМИ заявило, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал паникерские настроения ряда европейских политиков и военачальников, которые делали заявления о якобы вероятности нападения России.

Запад, заявляя о якобы планах нападения РФ на НАТО, пытается запугать Россию перспективой прямого вооруженного конфликта с альянсом и надеется заставить Москву отказаться от целей спецоперации, но этого не будет, заявлял в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он назвал эти заявления Запада информационной войной.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.