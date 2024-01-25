МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Почти 70% американцев устали от одних и тех же кандидатов на пост президента, следует из опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos. Выборы президента США закончатся победой Путина, пишет СМИ

По данным опроса, 67% американцев "устали видеть одних и тех же кандидатов на пост президента" и хотят "кого-то нового".

Из опроса следует, что за бывшего президента США Дональда Трампа проголосовали бы 40% опрошенных, а за нынешнего президента Джо Байдена свой голос отдали бы 34% респондентов.

При этом 70% опрошенных, среди которых приблизительно половина считает себя демократами, заявили, что Байдену не стоит переизбираться. Более половины респондентов (56%), среди которых около трети республиканцев, считают, что Трампу не стоит баллотироваться на новый срок.

Среди готовых отдать свой голос за Байдена 59% респондентов заявили, что они выбирают Байдена в качестве противовеса Трампу. В свою очередь, 39% опрошенных, поддерживающих Трампа, выбирают своего кандидата по похожей причине.

Опрос проводился 22-24 января, в нем приняли участие 1250 человек. Погрешность составляет 3 процентных пункта.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.