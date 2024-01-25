МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Экономика стала самой популярной специальностью у выпускников московских вузов в 2023 году, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы. В России усилилась конкуренция работодателей за выпускников вузов

"В прошлом году дипломы столичных вузов получили 179,5 тысячи молодых специалистов. Наиболее популярными специальностями у выпускников остаются экономика и юриспруденция", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на третью строчку поднялись будущие педагоги, подвинув в тройке лидеров программистов и разработчиков.

"В прошлом году по направлению "Экономика и менеджмент" дипломы получили 51,2 тысячи человек, по специальности "Юриспруденция" — 27,1 тысячи человек. На будущих экономистов и юристов приходится более 44% от всех выпускников. При этом за последние пять лет популярность этих специальностей снизилась на девять процентных пунктов. На столичном рынке труда растет востребованность других профессий, что влияет на выбор молодежью направлений для получения образования", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Сообщается, что в число самых востребованных специальностей вошли также "Информационная и вычислительная техника" и "Психология" — по ним вузы окончили 9,5 тысячи и 6,7 тысячи человек соответственно.

"В московские вузы стремятся поступить молодые люди не только из других регионов России, но и иностранцы. Почти 7% обучающихся в столичных вузах — это граждане других государств. Больше всего иностранных студентов учатся на фармацевтов, врачей и теологов: почти каждый пятый обучающийся по этим направлениям — иностранец", — дополняется в сообщении.