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Власти сохраняют прежний размер ставки по льготной ипотеке, заявил Путин
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Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ РФ, российские власти удерживают льготную ставку по ипотеке для молодых семей на уровне шести процентов, заявил президент РФ Владимир... ПРАЙМ, 25.01.2024
банки, общество , финансы, новости, россия, владимир путин, льготная ипотека для молодых семей
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв — ПРАЙМ. Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ РФ, российские власти удерживают льготную ставку по ипотеке для молодых семей на уровне шести процентов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он напомнил, что семейная ипотека действует и для молодых людей и ставка по ней составляет шесть процентов.
"Несмотря на рост ключевой ставки Центрального банка. А это значит, что государство должно будет больше давать денег, поскольку растет ставка коммерческих банков из-за этого. Но все равно мы держим эти 6%", — сказал он в ходе со студентами.
Глава государства отметил, что затраты на субсидирование льготной ипотеки выросли почти вдвое.
"Как мне министр финансов доложил, почти в два раза увеличился объем денег, которые мы должны будем выдавать на субсидирование. Но мы делаем это, ничего не отменяем. И будем это делать дальше", — заверил российский лидер.
Ранее 23 января Путин встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Он заявил, что правительство продлит программу льготной семейной ипотеки под шесть процентов. Глава государства также комментировал возможность расширения льготной ипотеки на вторичный рынок жилья, призывая не допустить злоупотреблений в этой сфере.