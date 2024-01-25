КАЛИНИНГРАД, 25 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин объявил о решении увеличить президентскую стипендию до 30 тысяч рублей, а правительственную стипендию до примерно 20 тысяч рублей. В Архангельске студентам разрешили писать диплом с помощью нейросети

"Мною принято решение повысить президентские стипендии до 30 тысяч рублей. Теперь президентская стипендия будет 30 тысяч рублей. Знаю, что и правительство сейчас думает над повышением уровня стипендий правительства. Правительственная стипендия будет где-то 20 тысяч рублей", — сообщил глава государства в ходе встречи со студентами.

Президентская стипендия — это ежемесячная выплата, начисляемая студентам и аспирантам учебных заведений, имеющих особые заслуги в обучении, науке или той отрасли, в которой они заняты. Выплаты начисляются студентам со второго курса, которые учатся без "троек" и выполнили одно из условий: выиграли грант за изобретение и оформили на него патент; заняли призовое место на международной или всероссийской олимпиаде; выступали на научной конференции международного или всероссийского уровня.

Стипендия правительства России выплачивается студентам, которые получили не менее 50 процентов оценок отлично, возможны оценки "хорошо", имеют одно или более достижений из соответствующего перечня (публикации статей, участие в конференциях, наличия грантов и патентов, победы в олимпиадах и других научных и творческих мероприятиях). В отличие от президентских выплат, список получателей этой стипендии определяют вузовские комиссии, чаще всего ученый совет, в который входят ректор университета, его заместители и руководители факультетов.